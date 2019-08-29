السعودية اليوم / 192 برنامجاً تدريبياً في تعليم الحدود الشمالية



عرعر 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

أوضحت إدارة تعليم الحدود الشمالية أن خطة البرامج التدريبية تضمنت 192 برنامجاً تدريبياً خلال الفترة الصباحية على مستوى المنطقة في الفصل الدراسي الأول للعام 1441هـ .

وأكد مسؤول خطط البرامج التدريبية بالإدارة خيرالله فاحس العنزي أنه تم إرسال البرامج إلى جميع مدارس المنطقة، وجاءت تماشياً مع خطة الإدارة العامة للتعليم والوزارة، وتحقيقاً لأهدافها في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة القائمين عليها، ذلك خلال تدريبهم على البرامج المتخصصة والعامة، واستقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم وتحسين مستويات الأداء لديهم.

ودعا العنزي قادة الميدان التربوي إلى إطلاع منسوبيهم على الخطة والتفاعل مع برامجها وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعيقهم عن الحضور لأي برنامج وفق احتياجهم، مبيناً أن التسجيل في البرامج يكون عبر الرابط الإلكتروني المخصص لقطاع عرعر، وبقية القطاعات ترسل إلى مكاتب التعليم عبر المراسل الإلكتروني.

وأشار العنزي إلى أن موعد البرامج الصباحية تبدأ عند الساعة الثامنة، وسيمنح كل مشارك شهادة تدريبية تكون عنصرِ مفاضلةٍ للتفرغ والإيفاد والابتعاث داخل وخارج المملكة، الإيفاد للتدريس في الخارج وبرنامج خبرات والتكليف بالأعمال القيادية من خلال التشكيلات المدرسية والإشرافية.

// انتهى //

23:37ت م

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