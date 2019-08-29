

واشنطن 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم من أن إعصار دوريان قد يضرب الساحل الأمريكي كعاصفة قوية من الفئة الرابعة ، حيث يتقدم قبالة السواحل بسرعة قد تصل إلى 130 ميلا في الساعة (209 كلم /ساعة) مع اقترابه من ساحل فلوريدا الشرقي.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فلوريدا ستكون جاهزة تمامًا لإعصار دوريان أثناء توجهه نحو الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، مضيفًا "كنا مستعدين للعاصفة في بورتوريكو ونحن مستعدون أيضًا في فلوريدا".

ودعا الرئيس الأمريكي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سكان فلوريدا إلى الاستعداد والالتزام بالتعليمات الفدرالية وأنه سيكون هناك إعصار كبير.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن "دوريان" ينمو ليصبح إعصارًا من الفئة الثالثة قبل أن يضرب البر الرئيس للولايات المتحدة في وقت متأخر يوم الأحد أو في وقت مبكر من يوم الاثنين في مكان ما بين جزر "فلوريدا كيز"، وجنوب جورجيا.

// انتهى //

23:23ت م

0240





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تعلن جاهزيتها لمواجهة الإعصار "دوريان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.