حج / اختتام أعمال معرض صور معالم من الحج بصالة حجاج مطار جدة



جدة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس

أسدل الستار مساء اليوم على معرض صور معالم من الحج الذي نظمته على مدى 14 يومًا وكالة الأنباء

وشاهد الحجاج خلال أيام المعرض أكثر من 70 صورة فوتوغرافية وعدداً من مقاطع الفيديو التي تناولت مراحل التطوير في المشاعر المقدسة مع منطقة مكة المكرمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاح والمعتمرين.

كما شاهدوا لقطات بالأقمار الصناعية لمشروعات المشاعر المقدسة والمسجد الحرام التي تنفذ منذ 13 عامًا، وكيف أصبحت بعد التنفيذ والجديدة منها، ليلحظوا الفارق الكبير في البنى التحتية ومستوى الخدمات التي تقدم بشكل جديد كل عام لضيوف الرحمن ليتمنكوا من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

وحرص الحجاج على التقاط الصور التذكارية لهم داخل المعرض، حيث قدمت لهم مطبوعة بالمجان لتوثق آخر لحظات رحلة حجهم خلال هذا العام.

وشارك في المعرض الذي حظي بدعم أمارة منطقة مكة المكرمة: الهيئة العامة للطيران المدني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة مسك الخيرية، وقطار الحرمين الشريفين، وشركة طيران "ناس".

//انتهى//

22:58ت م

0235



جدة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأسدل الستار مساء اليوم على معرض صور معالم من الحج الذي نظمته على مدى 14 يومًا وكالة الأنباء السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في صالة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.وشاهد الحجاج خلال أيام المعرض أكثر من 70 صورة فوتوغرافية وعدداً من مقاطع الفيديو التي تناولت مراحل التطوير في المشاعر المقدسة مع منطقة مكة المكرمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاح والمعتمرين.كما شاهدوا لقطات بالأقمار الصناعية لمشروعات المشاعر المقدسة والمسجد الحرام التي تنفذ منذ 13 عامًا، وكيف أصبحت بعد التنفيذ والجديدة منها، ليلحظوا الفارق الكبير في البنى التحتية ومستوى الخدمات التي تقدم بشكل جديد كل عام لضيوف الرحمن ليتمنكوا من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.وحرص الحجاج على التقاط الصور التذكارية لهم داخل المعرض، حيث قدمت لهم مطبوعة بالمجان لتوثق آخر لحظات رحلة حجهم خلال هذا العام.وشارك في المعرض الذي حظي بدعم أمارة منطقة مكة المكرمة: الهيئة العامة للطيران المدني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة مسك الخيرية، وقطار الحرمين الشريفين، وشركة طيران "ناس".//انتهى//22:58ت م0235

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / اختتام أعمال معرض صور معالم من الحج بصالة حجاج مطار جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.