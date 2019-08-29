ورقو مامو.. أستاذ فن تشكيلي إثيوبي من أصحاب الهمم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ورقو مامو (84 عاما) أستاذ الفن التشكيلي الإثيوبي، من مواليد غرب إقليم أوروميا في العام 1935.

تعرض مامو لحادثة في صغره عندما انفجرت بيده قنبلة يدوية من بقايا الحرب الإيطالية، ما تسبب له بإعاقة بالغة.

وفي عام 1958 التحق بالمدرسة الثانوية، بمدرسة داجماوي منليك بأديس أبابا، وفي وقت فراغه كان يذهب إلى مدرسة "فلجسلام " ليتعلم لمدة 45 دقيقة فقط فن الرسم، ومن ثم أحب هذا الفن رغم التحديات التي واجهته.