سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 29 أغسطس 2019

شهد متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات الخميس، استقرارا نسبيا رغم تراجعه في بعض البنوك، ليسجل 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي ارتفاعا طفيفا بنحو قرش ليسجل 16.5 جنيه للشراء مقابل 16.6 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والشركة المصرفية العربية والمصرف المتحد والبركة وبلوم والمصري لتنمية الصادرات وقناة السويس وعودة وكريدي أجريكول.

وتراجع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي قرشا واحدا ليسجل 16.52 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر في البنوك المصرية، الخميس.

واستقر سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، ليسجل 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

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بينما سجل سعر الدولار في بنكي الإسكندرية والتعمير والإسكان أدنى مستوى عند 16.49 جنيه للشراء مقابل 16.59 جنيه للبيع.

والأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 14.25% و15.25% على الترتيب.

وارتفع الجنيه المصري نحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفقا لأسعار البنك الأهلي المصري؛ فقد شهد سعر شراء اليورو تراجعا بنحو قرشين ليسجل 18.27 جنيه، كما انخفض سعر البيع بنحو قرش واحد ليبلغ 18.40 جنيه، بينما انخفض سعر الإسترليني 11 قرشا للشراء ليبلغ 20.13 جنيه للشراء وتراجع البيع 12 قرشا ليسجل 20.28 جنيه.

أما على صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.39 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، بينما استقر نسبيا الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي مسجلا 54.32 جنيه للشراء بينما بلغ سعر البيع 54.69 جنيه.