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تحذير من السكر الزائد في وجبات الرضع الجاهزة
متابعات الخليج 365 - متابعة
حذرت خبيرة التغذية الألمانية ماريا فلوتكوتر من خطورة السكر الزائد في وجبات الرضع الجاهزة على صحة الأطفال، إذ يرفع خطر الإصابة بالتسوس، والبدانة من ناحية، ويؤدي إلى التعود المبكر على المذاق الحلو القوي، من ناحية أخرى.
وأوضحت فلوتكوتر أنه لا يجب أن تتجاوز نسبة السكر في وجبات الرضع الجاهزة 5 أو 7%، مشيرةً إلى أن احتواء الوجبة على 10 غرامات من السكر لكل 100 غرام، يعد أمراً زائداً عن الحد.
وأشارت خبيرة التغذية الألمانية إلى أنه من الأفضل إعداد وجبات الرضع في المنزل على النحو التالي: مزج 200 مللي لتر من الحليب كامل الدسم بنسبة دهون 3.5 %، في وعاء مع 20 غراماً من رقائق الشوفان الناعمة، ثم غلي الخليط 3 دقائق، وتركه يبرد، قبل إضافة 20 غراماً من الفواكه المهروسة.
يُشار إلى أن إطعام الرضيع بالوجبات الصلبة يبدأ عادةً في الشهر السادس، وغالباً ما تتألف من حليب، وحبوب، وخضراوات، وفواكه، وبطاطس، ولحوم.
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