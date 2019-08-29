شكرا لقرائتكم تعرف على شروط استيراد السيارات الأثرية وقطع الغيار المستعملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-29 تعرف على شروط استيراد السيارات الأثرية وقطع الغيار المستعملة متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت جمعية حماية المستهلك بأنه يسمح باستيراد السيارات الأثرية بشرط ألّا يقل عمرها عن ثلاثين سنة. Advertisements وأكدت الجمعية في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه يُدوّن في البطاقة الجمركية عبارة “أثرية للاقتناء”. كما أوضحت أنه يمنع دخول قطع الغيار المستعملة، باستثناء ناقل الحركة والمحرك، الدفرنس والأبدان الخارجية. ويشترط أن تكون نظيفة ولا يوجد بها أي رواسب، ويختم عليها عبارة “مجددة” بطريقة غير قابلة للإزالة، ويقدم المستورد إقراراً بمطابقتها للمواصفات وضمان للقطعة لا يقل عن ٣ شهور.









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