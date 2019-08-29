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أبل تحدد موعد إطلاق آيفون 11

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2019-08-29

أبل تحدد موعد إطلاق آيفون 11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شركة أبل عن موعد إطلاق هاتفها الذكي المقبل، الذي سيطلق عليه في الغالب “آيفون 11″، ودعت الصحفيين من جميع أنحاء العالم لحضور الحدث الذي سيعقد في مسرح ستيف جوبز في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وستطلق شركة “أبل” جهازها الجديد في العاشر من سبتمبر المقبل، خلال مؤتمر سينطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش.

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وحملت الدعوة التي وجهتها شركة “أبل” للحضور، عنوان “بالابتكار فقط”، مما يوحي ببعض التغييرات المرتقبة على المجموعة الجديدة من الأجهزة المختلفة التي ستطلقها الشركة.

وذكرت مواقع مختصة بالشأن التكنولوجي أن “أبل” ستعلن على الأرجح عن 3 فئات من جهازها الجديد، هي “آيفون 11″ و”آيفون 11 برو” و”آيفون 11 آر”.

وتوقعت مصادر أن يتم خلال المؤتمر أيضاً الإعلان عن إطلاق الجيل الخامس من ساعة “أبل”، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل “هومبود 2” وتحديث لجهاز “أبل تي في”.

كما أنه من المحتمل أن يتضمن مؤتمر “أبل” السنوي، تفاصيل تتعلق بأنظمة التشغيل الجديدة لمنتجات الشركة، سواء الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية.





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