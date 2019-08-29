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2019-08-29 رصد وجه غريب في القارة القطبية قد يكشف عن حضارة خفية متابعات الخليج 365 - متابعة قال صائدو الكائنات الغريبة إنهم عثروا على علامات في أنتاركتيكا تدل على “غزو أجنبي” في برنامج Google Earth. ويعتقد أصحاب نظريات المؤامرة أنهم وجدوا وجهاً قاتماً منحوتاً في الجليد في منطقة نائية في جنوب شرق الجزيرة. Advertisements وقام حساب ufo_scandinavia على “إنستغرام” بتحميل لقطات غريبة، الأسبوع الماضي تظهر حالة شاذة وغريبة تشكل وجه رجل رمادياً عند تكبير صور الأقمار الصناعية على برنامج Google Earth. وبدا الثلج خلال الصور كأن له عينين وأنفاً وفماً، حيث ظهر شكل الفم كئيباً ومرعباً. وأثارت الصور الغريبة موجة من الجدل عبر الإنترنت، حيث يزعم أصحاب نظريات المؤامرة أنها دليل على وجود حضارة خفية.









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