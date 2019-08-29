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الأحوال المدنية توضح مميزات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

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2019-08-29

الأحوال المدنية توضح مميزات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الأحوال المدنية، اليوم الخميس، مميزات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، مؤكدة أنه يمكن الإبلاغ عنها حتى لو كان الشخص خارج المملكة.

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وقالت الأحوال المدنية، في بيان عبر حسابها الرسمي، إن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة يؤدي إلى إيقاف الاستفادة من الوثيقة لمنع العابثين من استغلالها.

وأضافت كما يؤدي إلى إخلاء المُبلّغ مسؤوليته قانونيًا فور إبلاغه وإبلاغ الجهات المختصة بالفقدان لمتابعة من يسيء استخدامها، ورفع الحس الأمني للمواطن بإشراكه في عملية الإيقاف.





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