هل إيقاف الخدمات يمنع تجديد الإقامة؟ الجوازات تجيب

2019-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات لا تسمح بتجديد الإقامة في حال إيقاف الخدمات.

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جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: على سؤال مغرد قال فيه: “هل إيقاف الخدمات يمنع تجديد الإقامة”.

وردّت المديرية العامة للجوازات بقولها إنه لا بد من حل مشكلة إيقاف الخدمات حتى يتمكن المقيم من تجديد الإقامة.