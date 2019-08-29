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شكرا لقرائتكم هل إيقاف الخدمات يمنع تجديد الإقامة؟ الجوازات تجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل إيقاف الخدمات يمنع تجديد الإقامة؟ الجوازات تجيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات لا تسمح بتجديد الإقامة في حال إيقاف الخدمات.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: على سؤال مغرد قال فيه: “هل إيقاف الخدمات يمنع تجديد الإقامة”.
وردّت المديرية العامة للجوازات بقولها إنه لا بد من حل مشكلة إيقاف الخدمات حتى يتمكن المقيم من تجديد الإقامة.
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