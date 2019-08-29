، تدشين قسم النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي بسعة ٢١ سريرًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحه وكيل وزارة الصحة.. واستقبل أول حالة ولادة لحظة افتتاحه

دشن وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، اليوم الخميس بمجمع الملك عبدالله الطبي قسم النساء والولادة، بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة والمشرف العام على المجمع وعددٍ من القيادات الصحية بصحة جدة، في خطوة تؤكد حرص الصحة على تحسين الخدمة العلاجية في المحافظة عمومًا والمجمع خصوصًا، لينضم بذلك إلى سلسلة التخصصات الطبية التي يقدّمها المجمع.

وتفصيلاً، استقبل قسم النساء والولادة أول حالة ولادة لحظة افتتاحه اليوم حيث تبلغ طاقته الاستيعابية في الوقت الراهن ٢١ سريرًا، مع إمكانية مضاعفة العدد مستقبلاً، في حين هناك ١٠ أسرة عناية مركزة لحديثي الولادة، أما أسرة الحضانة حديثي الولادة فهناك ٥ أسرة، وكذلك ٥ أسرة عناية حديثي الولادة المستوى الأول، كما تبلغ أكشاك الولادة ٦، وغرف ما قبل الولادة ١٦ غرفة، وهناك ١٢ عيادة للنساء والولادة لمتابعة الحمل ومعالجة الأمراض النسائية.

وأوضحت صحة جدة أن القسم تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، ودعمه بالكوادر الفنية المؤهلة من طبيبات استشاريات واختصاصيات وممرضات، وذلك لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للنساء الحوامل أثناء استقبالهن، لافتة إلى أن القسم يتميز بخصوصية كاملة، ويستقبل الحالات على مدار الساعة، حيث يضم غرفًا مجهزة بكل متطلبات الولادة الطبيعية والقيصرية، بالإضافة إلى غرف مزودة بأجهزة لتخطيط قلب الجنين.

من جهة أخرى، تفقد وكيل الوزارة للخدمات العلاجية يرافقه مدير صحة جدة بعد تدشينه قسم النساء والولادة مشروع مستشفى الولادة والأطفال التخصصي، حيث تجول في أقسام المستشفى واطلع على آخر ما وصل إليه المشروع، مستمعًا إلى شرح مفصل عن سير المشروع.