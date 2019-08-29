- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نفذ القسم النسائي بفريق نوافذ التطوعي صباح اليوم الخميس مبادرة "خير عودة" بالتعاون مع "لجنة تراحم" بمدينة الرياض للأطفال وأسرهم.
وقد أُقيمت الفعالية بملاهي الحكير"سباركيز" بمجمع تالا مول وقد قدم الفريق عددًا من الفقرات التربوية والثقافية والترفيهية على مسرح المول وتخللها تقديم الحقائب المدرسية والهدايا للأطفال.
فيما عبّرت الأسر عن شكرها لما قدمه الفريق من فقرات متنوعة وإهداء رائع لإسعاد أطفالهم ولما يبذلونه من خدمات وجهود مجتمعية وتطوعية تُسهم في خدمة المجتمع من خلال برامجهم الهادفة ومبادراتهم الإيجابية.
كما قدمت إدارة فريق نوافذ شكرها لحسين بن يحيي الغيثي "مدير سباركيز تالا مول" لتعاونه مع الفريق ولما بذله من جهود لنجاح الفعالية والمبادرة.
واختتمت الفعالية بتقديم وجبات للأطفال وأسرهم.
29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 11:59 PM
بمناسبة العام الدراسي الجديد بالتعاون مع "تراحم""نسائي نوافذ" يقدم هدايا وحقائب مدرسية للأطفال بالرياض
نفذ القسم النسائي بفريق نوافذ التطوعي صباح اليوم الخميس مبادرة "خير عودة" بالتعاون مع "لجنة تراحم" بمدينة الرياض للأطفال وأسرهم.
وقد أُقيمت الفعالية بملاهي الحكير"سباركيز" بمجمع تالا مول وقد قدم الفريق عددًا من الفقرات التربوية والثقافية والترفيهية على مسرح المول وتخللها تقديم الحقائب المدرسية والهدايا للأطفال.
فيما عبّرت الأسر عن شكرها لما قدمه الفريق من فقرات متنوعة وإهداء رائع لإسعاد أطفالهم ولما يبذلونه من خدمات وجهود مجتمعية وتطوعية تُسهم في خدمة المجتمع من خلال برامجهم الهادفة ومبادراتهم الإيجابية.
كما قدمت إدارة فريق نوافذ شكرها لحسين بن يحيي الغيثي "مدير سباركيز تالا مول" لتعاونه مع الفريق ولما بذله من جهود لنجاح الفعالية والمبادرة.
واختتمت الفعالية بتقديم وجبات للأطفال وأسرهم.
، "نسائي نوافذ" يقدم هدايا وحقائب مدرسية للأطفال بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "نسائي نوافذ" يقدم هدايا وحقائب مدرسية للأطفال بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.