محمد بن مسعود - الدمام - تشجيعاً لهم بعد تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي صرف مكافأة لموظفي أمانة العاصمة المقدسة بمبلغ 14 مليون ريال تحفيزاً وتشجيعاً لهم على تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة العربية السعودية. وفي التفاصيل، كتبت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يعتمد صرف مكافأة لموظفي #أمانة_العاصمة_المقدسة بمبلغ 14 مليون ريال تحفيزاً وتشجيعاً لهم على تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة العربية السعودية. 29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 11:42 PM تشجيعاً لهم بعد تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة Advertisements "القصبي" يعتمد صرف 14 مليون ريال مكافأة لموظفي أمانة العاصمة المقدسة "القصبي" يعتمد صرف 14 مليون ريال مكافأة لموظفي أمانة العاصمة المقدسة اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي صرف مكافأة لموظفي أمانة العاصمة المقدسة بمبلغ 14 مليون ريال تحفيزاً وتشجيعاً لهم على تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة العربية السعودية. وفي التفاصيل، كتبت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يعتمد صرف مكافأة لموظفي #أمانة_العاصمة_المقدسة بمبلغ 14 مليون ريال تحفيزاً وتشجيعاً لهم على تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة العربية السعودية. الكلمات المفتاحية ، "القصبي" يعتمد صرف 14 مليون ريال مكافأة لموظفي أمانة العاصمة المقدسة ،

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