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نجح المدرب البرتغالي خورخي خيسوس في تحقيق إنجاز تاريخي مع فريقه البرازيلي الحالي فلامنغو بعدما قاده للوصول للدور نصف النهائي في بطولة كأس الليبرتادوريس للمرة الأولى منذ نحو 35 عاماً.
وتأهل فلامنغو على حساب انترناسيونال البرازيلي هو الآخر بعد الفوز في مباراته بهدفين دون رد والتعادل في المباراة الثانية.
ولم يقتصر إنجاز خيسوس على التأهل فقط إذ إن فريقه هو المتصدر لبطولة الدوري هناك حتى الآن.
ولعب فلامنغو تحت قيادة خيسوس 12 مباراة فاز في سبع مباريات وتعادل في ثلاث وانهزم في مباراتين فقط حتى الآن.
مدرب "الهلال" السابق "خيسوس" يحقق إنجازاً تاريخياً مع "فلامنغو"محمد السيّد الخليج 365 2019-08-29
نجح المدرب البرتغالي خورخي خيسوس في تحقيق إنجاز تاريخي مع فريقه البرازيلي الحالي فلامنغو بعدما قاده للوصول للدور نصف النهائي في بطولة كأس الليبرتادوريس للمرة الأولى منذ نحو 35 عاماً.
وتأهل فلامنغو على حساب انترناسيونال البرازيلي هو الآخر بعد الفوز في مباراته بهدفين دون رد والتعادل في المباراة الثانية.
ولم يقتصر إنجاز خيسوس على التأهل فقط إذ إن فريقه هو المتصدر لبطولة الدوري هناك حتى الآن.
ولعب فلامنغو تحت قيادة خيسوس 12 مباراة فاز في سبع مباريات وتعادل في ثلاث وانهزم في مباراتين فقط حتى الآن.
29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
10:29 PM
قاد الفريق لدور نصف النهائي لأول مره منذ 35 عاماً
نجح المدرب البرتغالي خورخي خيسوس في تحقيق إنجاز تاريخي مع فريقه البرازيلي الحالي فلامنغو بعدما قاده للوصول للدور نصف النهائي في بطولة كأس الليبرتادوريس للمرة الأولى منذ نحو 35 عاماً.
وتأهل فلامنغو على حساب انترناسيونال البرازيلي هو الآخر بعد الفوز في مباراته بهدفين دون رد والتعادل في المباراة الثانية.
ولم يقتصر إنجاز خيسوس على التأهل فقط إذ إن فريقه هو المتصدر لبطولة الدوري هناك حتى الآن.
ولعب فلامنغو تحت قيادة خيسوس 12 مباراة فاز في سبع مباريات وتعادل في ثلاث وانهزم في مباراتين فقط حتى الآن.
، مدرب "الهلال" السابق "خيسوس" يحقق إنجازاً تاريخياً مع "فلامنغو" ،
المصدر : الخليج 365
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