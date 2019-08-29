نفى المتحدث الرسمي باسم جامعة الجوف “جميل اليوسف”، بحسب صحيفة الوطن ما تردد بشأن إغلاق بوابة الجامعة قبل الساعة 12 إلا بإذن ولي الأمر .مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تقييد على حرية خروج الطالبات من الجامعة.
وقد أطلقن طالبات جامعة الجوف وسما بعنوان #بوابة_جامعة_الجوف، مستغربين فيه من استمرار التمسك بتعليمات قديمة تبعث الشكوك وسوء الظن بالطالبات، خصوصاً أن العديد من الجامعات مثل: جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الطائف وجامعة عرعر وجامعة القريات، ألغت نظام إغلاق البوابات وعدم السماح لهن بالخروج إلا بإذن ولي الأمر خلال العام الماضي. وقالت إحدى الطالبات «غير صحيح أن الجامعة لا تقيد حرية الطالبات بالخروج قبل الساعة 12 ظهراً، فأنا درست الترم الصيفي الأخير ومنعتُ من الخروج قبل الساعة 12 ظهراً».
كانت هذه تفاصيل خبر منع خروج طالبات جامعة الجوف قبل 12 ظهرا يثير الجدل على تويتر ..والمتحدث الرسمي باسمها يوضح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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