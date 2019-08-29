جموع المصلين بالمجاردة تشيع “العمري” شهيد الواجب إلى مثواه الأخير

أدت جموع المصلين بمحافظة المجاردة، اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الوكيل رقيب أحمد بن عوض العمري، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي. وتقدم محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح المصلين، ورئيس مركز خاط علي بن ناصر الطارقي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.

وعقب الصلاة نقل محافظ المجاردة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، وتعازي وزير الداخلية، وأمير منطقة عسير، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، داعين الله سبحانه أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يشمله بعفوه وغفرانه.