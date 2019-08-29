الجبير يبحث مع وزير الخارجيّة العراقي سبل تحقيق الأمن في المنطقة

بحث وزير الدولة للشُّؤُون الخارجيّة عادل الجبير، مع وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم، التنسيق، والتشاور المُستمِرّ في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق الأهداف المُشترَكة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين.

كما بحث المسؤولان خلال اتصال هاتفي اليوم، أهمّية تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ، وتبادلا الرؤى، والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأكد البيان، أن الجبير والحكيم، ناقشا سبل مُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية.