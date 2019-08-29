بحث وزير الدولة للشُّؤُون الخارجيّة عادل الجبير، مع وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم، التنسيق، والتشاور المُستمِرّ في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق الأهداف المُشترَكة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين.
كما بحث المسؤولان خلال اتصال هاتفي اليوم، أهمّية تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ، وتبادلا الرؤى، والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وأكد البيان، أن الجبير والحكيم، ناقشا سبل مُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث مع وزير الخارجيّة العراقي سبل تحقيق الأمن في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.