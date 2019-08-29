عربة «الأحوال المدنية» المتنقلة تقدم خدماتها لزوار مهرجان العسل

يُشارك فرع الأحوال المدنية بمحافظة النبهانية، بوحدة متنقلة بمهرجان العسل، المقام حاليًا بمنتزه الأمير فيصل بن بندر بالمحافظة.

وتمثلت المشاركة من خلال العربة المُتنقلة للأحوال المدنية التي تُقدم خدماتها لزوار المهرجان من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، واستخراج بدل تالف وفاقد، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية بتثقيفهم بالإجراءات الواجب اتباعها عند مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

وتضمن المشاركة تعريف الزوار بالخدمات الإلكترونية، مثل خدمة بياناتي التي يستطيع المواطن من خلالها تفويض الجهات الحكومية بالاطلاع على معلوماته دون الحصول على برنت، وخدمة التفويض الإلكتروني التي تتيح لكل مواطن تفويض مواطن آخر بإنهاء عدد من الخدمات داخل الأحوال المدنية نيابة عنه وبشكل رسمي، وخدمة تقدير التي تقدم لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن تواجدهم، وخدمة المواعيد للتسهيل على العملاء اختيار التاريخ والوقت المناسب لخدمتهم، وكذلك العديد من الخدمات.

يُذكر أن العربات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم بالوحدات المتنقلة.