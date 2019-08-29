«الملكية الفكرية»: 162 قضية تعدٍ على حقوق المؤلفين على طاولة العدالة

كشفت «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، اليوم الخميس، عن أن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، استقبلت مؤخرًا 162 قضية تتعلق بالتعدي على حقوق المؤلفين، موضحة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا لنظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) تاريخ 02/07/1424هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) بتاريخ 19/10/1440هـ.

وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية، أن اللجنة نظرت خلال الفترة الماضية عددًا من القضايا، وأصدرت بشأنها القرارات التي تقضي بإيقاع العقوبات والغرامات المالية، التي تتناسب مع حجم المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المضبوطات المخالفة، والتشهير بالمخالفين وفق ما رأته اللّجنة، بالإضافة إلى التعويضات المالية لأصحاب الحقوق بما يتناسب مع الضرر الناتج عن هذه التعديات.

وأضافت الأمانة، أن هذه القضايا تشمل المصنفات السمعية والبصرية والأدبية والفنية، مثل الكتب والصور والرسومات والمقاطع المرئية، وبرامج الحاسب الآلي وحقوق البث الفضائي وغيرها من المصنفات المحمية بموجب النظام.

ودعت الهيئة، أصحاب الحقوق إلى التواصل معها عبر قنواتها الرسمية من خلال بريدها الإلكتروني: [email protected] أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @SAIPKSA، وإرفاق ما يثبت حقوقهم، وما يثبت التعدي على الحقوق المحمية بموجب النظام، وإرفاق بيانات المعتدي سواءً كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا، ويقدم الشكوى صاحب الحق أو من يمثله بموجب وكالة رسمية.