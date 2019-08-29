«تعليم الطائف» يستغني عن 40 مبنى مستأجرًا ويغلق 50 مدرسة قليلة العدد

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الخميس، عن عدد من الخطط والمشاريع والأعمال الإدارية والمدرسية في الملتقى الإعلامي للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور المدير العامّ للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه للشؤون التعليمة والشؤون المدرسية والخدمات المساندة.

واستعرض اللهيبي، أمام وسائل الإعلام المختلفة، كل الجهود المبذولة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتي تم العمل بها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي، ومنها التشكيلات المدرسية للقادة والوكلاء لمدارس البنين والبنات.

إضافة لتقديم 112 برنامجًا تدريبيًّا في مراكز التدريب الداخلية والخارجية بقطاع البنين منها 3 برامج للمعلم الجديد، وذلك بواقع 32 ألف ساعة تدريبية، و133 برنامجًا تدريبيًّا لقطاع البنات، بواقع 40 ألف ساعة تدريبية.

وأوضح اللهيبي، أنه تم وضع خطة للأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي، حيث بلغ عدد المقبولين من طلاب وطالبات الصف الأول ابتدائي حتى الآن 7947 طالبًا و8176 طالبة، في حين تم تجهيز 35 مركزًا طفولة مبكرة يستفيد منها 5011 طفلًا وطفلة.

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وتابع: «هناك في طور الإنشاء 17 مدرسة طفولة مبكرة جار تجهيزها مع بداية الفصل الدراسي الثاني»، لافتًا إلى أنه تم استلام جميع المقررات الدراسية وإرسالها للمدارس بشكل كامل، حيث ستوضع على الطاولات المدرسية لجميع الطلاب والطالبات، ليضمن بداية العام الدراسي الجديد من أول حصة دراسية، حيث بلغ مجموعها أكثر من 3 ملايين كتاب مدرسي.

وأكد اللهيبي، حرص الإدارة العامة للتعليم بالطائف على التخلص من المباني المستأجرة، حيث تم الاستغناء عن 40 مبنى مستأجرًا ضمن قرار ضم المدارس قليلة العدد، كما تم إغلاق 50 مدرسة قليلة العدد ضمن المدارس التي ينطبق عليها ضوابط الإغلاق المقرة من مجلس الوزراء، في حين بلغ إجمال المشاريع التعليمية بتعليم الطائف حاليًا 15 مشروعًا و3 صالات رياضية و14 سكنًا للحراس بتكلفة إجمالية 130 مليون ريال.

وأشار اللهيبي إلى أنه تم تدشين خدمة النقل المدرسي لأكثر من 27 ألف طالب وطالبة في محافظة الطائف وضواحيها، وتقديم خدمة النقل لطلاب وطالبات التربية الخاصة بعدد 1187 مقعد بنين وبنات، كما جرى تفعيل مشروع الأسر المنتجة من خلال تشغيل نحو 70 أسرة منتجة في مقاصف مدارس البنات، مشيرًا أنه تم توقيع 6 عقود صيانه تشغيلية تشمل صيانة جميع المدارس التابعة للإدارة والبالغ عددها 920 مبنى مدرسيًّا، وأيضًا 5 عقود نظافة للمباني المدرسية.

وتخلل الملتقى فتح باب الحوار والاستفسارات مع الإعلاميين من القنوات الرسمية والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، ليختتم اللقاء بتكريم شركاء النجاح من وسائل الإعلام والإعلاميين.