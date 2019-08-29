شكرا لقرائتكم نائبة وزير العمل تزور الفنان الحفظي في المستشفى وتسلمه جائزة مبادرة عمار3 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-29 نائبة وزير العمل تزور الفنان الحفظي في المستشفى وتسلمه جائزة مبادرة عمار3 متابعات الخليج 365 - الرياض زارت د. تماضر الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الفنان التشكيلي أحمد الحفظي الذي يتلقى الرعاية الطبية التخصصية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. وسلمت د. تماضر جائزة المركز الأول للفنان الحفظي إثر فوزه في مبادرة عمار3 التي تنظمها جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة. Advertisements









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائبة وزير العمل تزور الفنان الحفظي في المستشفى وتسلمه جائزة مبادرة عمار3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.