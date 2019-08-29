2019-08-29

وول ستريت جورنال: طرح أرامكو في السوق السعودية هذا العام

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن المرحلة الأولى من طرح شركة أرامكو السعودية ستكون هذا العام في “تداول” السعودية.

وأضافت الصحيفة أن شركة أرامكو تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين.

وذكرت الصحيفة أن أرامكو تميل لطرح أسهمها عالمياً في طوكيو.

وفي سياق متصل، قالت مصادر في شركة أرامكو، إن مكان وموعد الطرح يعتمدان على ظروف السوق وقرار المالك، وفقاً لـ”العربية”.

وأشارت إلى أنها تواصل العمل مع مالكها لاستكمال الاستعداد للطرح.

Advertisements

يُذكر أنه جرى اختيار بنوك جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي للمشاركة بدور قيادي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم حينما تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في 2016.

وفوضت أرامكو أيضا بنكي الاستثمار موليس آند كو وإيفركور للعمل كمستشارين مستقلين.

وقال المهندس خالد الفالح، الذي يرأس أرامكو أيضاً، مطلع يوليو الماضي، إن الشركة مستعدة لبدء العمل على الإدراج الذي طال انتظاره، مضيفاً أن عملية الإدراج ربما تتم في 2020-2021.

وأفادت مصادرُ لوكالة بلومبيرغ أن المصارف العالمية تتوجه إلى السعودية للمنافسة على إدارة الاكتتاب العام الأولي لأرامكو وهو الأكبر في العالم.

وأضافت المصادر أن أرامكو كانت دعت 20 مصرفاً أميركياً وأوروبياً وآسيوياً لتقديمِ عروضها في الاكتتاب المنتظر في 2020.

وقامت أرامكو التي حققت أرباحًا قاربت 47 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، باستئناف التحضيرات للطرح العام على أسهمها بعد تأجيلِه لإتمامِ صفقة استحواذِها على 70% من سابك.

ومن المتوقع أن يلعب كل من Lazard وMoelis & Co دوراً رئيسياً في اختيار المصارف المشاركة ومتعهدي التغطية.