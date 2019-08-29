، "الذيابي": الغذاء الصحي يعزز النمو السليم للطلاب.. والإسعافات الأولية مهمة لمدرسة آمنة ،

محمد بن مسعود - الدمام - البيئة المدرسية حاضنة للمرض وانتشار العدوى عبر الهواء أو الاحتكاك بالمصاب

أكد طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي لـ"الخليج 365"، أن النمو السليم والصحي لأجسام أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات يعتمد على العادات السليمة والسلوكيات الصحية المتبعة.

وتابع: يجب الحرص على تناول الغذاء المتنوع والجيد وممارسة الرياضة المتناسبة مع الجنس والعمر، والحذر من الممارسات الخطيرة والعادات الضارة، فالإصابة ببعض الأمراض لها تأثير سلبي على النمو الجسدي والذهني أو العقلي، وقد تسبب الهزال وقلة التركيز، وشرود الذهن، وفقدان الشهية ونقص الوزن، وعديد المشاكل الصحية.

وأضاف: للغذاء الجيد أهميةً بالغة في الحفاظ على نمو وصحة الطالب والطالبة، وتحسين تحصيلهم الدراسي، فالغذاء مصدر الطاقة الضرورية لدعم الجهد البدني والذهني، من أجل الحصول على التركيز والانتباه اللازم أثناء اليوم الدراسي وما يتخلله من حصص وأنشطة، وكذلك يُسهم في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.

ونصح "الذيابي" الطلاب بدء اليوم بتناول الإفطار الصحي الغني بالحبوب الكاملة، والبروتين، بالإضافة إلى الحليب والعصائر الطازجة، والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، أو الإكثار من السكاكر والشكولاتة، ورقائق البطاطس، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والمنكهات المشبعة بالسكر والمواد الصناعية.

وأوضح أن الأمراض شائعة الانتشار في المدارس تتعدد وتنتقل عن طريق الهواء أو الاحتكاك المباشر مع المصاب أو نتيجة لتناول الطعام والشراب الملوث، ومن أبرز تلك الأمراض: نزلات البرد والزكام، والإنفلونزا، والتهاب اللوزتين، والعنقز، ورمد العين، والتسمم الغذائي، والقمل، وغيرها من الالتهابات البكتيرية والفيروسية، لذا ينبغي الحرص على مراجعة الطبيب في حال الإصابة بأي مرض والتأكد من احتواء المريض والحرص على تلقيه للعلاج اللازم دون إصابة الآخرين بالعدوى نتيجة تفشي وانتشار المرض سواءً في المنزل أو المدرسة أو الحي.

وقال طبيب الباطنة: هناك إرشادات يجب على أولياء الأمور والمعلمين معرفتها وتوجيه الطلاب والطالبات على اتباعها، لكي تُسهم في الحد من انتشار الأمراض في المدارس ومن أهمها: أخذ التطعيمات اللازمة مثل تطعيم الإنفلونزا، وغسل اليدين بالطريقة الصحيحة بالماء والصابون، استخدام المعقمات، والحفاظ على النظافة الشخصية للجسم والملابس والأدوات، واستخدام الكمامات في حال الإصابة بالزكام، واستخدام المناديل في حال الإصابة بالسعال والعطاس أو العطس في الذراع بدل من اليد، وغسل اليدين بعدها، والتوجيه بزيارة مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضح أن من أهم الأساليب الوقائية التي تُسهم في تعزيز الصحة والتقليل من الإصابة بالأمراض في المدرسة، توفر صندوق أو حقيبة الإسعافات الأولية، دوري، وتعليم وتدريب الطلاب والطالبات على الطريقة الصحيحة لكيفية غسل وتعقيم اليدين والاستخدام الأمثل لدورات المياه، توفير معقمات في ممرات المدرسة وكذلك دورات المياه، الحرص على جودة ونقاوة مياه الشرب المتوفرة ونظافة مكان تقديمها، وتوعية الطلاب بأهمية اللقاحات والتطعيمات وتشجيعهم على أخذها وخصوصًا تطعيم الإنفلونزا، والحرص على استمرار النظافة الجيدة في المطعم أو المقصف ودورات المياه، وتنظيف وتعقيم الأرضيات والجدران ومقابض الأبواب والأثاث المدرسي.

وأردف يعاني الطلاب والطالبات أحيانًا بسبب بعض الحوادث والإصابات في المدرسة وخارجها، والتي تختلف في أسباب حدوثها، فمنها ما يكون بسبب الاعتداء والتنمر، ومنها ما يحدث نتيجة للانزلاق والسقوط والتدافع، أو ما يحدث أثناء الانتقال من وإلى المدرسة كحوادث السير أو الاختناق لإهمال بعض سائقي المركبات أو الحافلات المدرسية، أو من ممارسة الألعاب الرياضية الخشنة وذات الاحتكاك، ومن أبرز الإصابات التي تقع في المدارس النزيف، والجروح، والكسور، وإصابات العمود الفقري والدماغ، والحروق، لذا يجب تدريب العاملين في المدرسة على طريقة عمل الإسعافات الأولية، والحرص على توفير أدوات الأمان والسلامة، وتجفيف الأرضيات ودورات المياه، وتخصيص أماكن مجهزة للعب وممارسة الرياضة، ومنع التدافع والجري أثناء الدخول والخروج، وكذلك توجيه المرضى لمراكز الرعاية الصحية الأولية للفحص وتلقي العلاج، ومن ثم عزلهم ومنحهم إجازة للراحة والعلاج.