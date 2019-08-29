، رأس الأفعى القطرية.. حاول مغازلة السعودية والصيد في الماء العكر فتلقّى الصدمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حمد بن جاسم في تغريدتين

لا يزال يمارس رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر، الوعظ عبر "تويتر" تارة، والصيد في الماء العكر بكلمات وعبارات من "تحت الحزام" تارة أخرى، مرتدياً ثوب الواعظ والحكيم الذي لا يتواءم مع ماعرف عنه وعن بلاده من خيانة العهد وميثاق الأخوة الخليجية والعربية، بل وتتناقض في كل الأحيان.

وكتب "ابن جبر" تغريدتين متتاليتين حاول بهما مغازلة المملكة، وتبرئة قطر من تسببها في تعطيل التعاون الخليجي، وإظهارها بمظهر الحمل الوديع الذي يسعى للحفاظ على العلاقة، وإلقاء التهمة على طرف ثالث مجهول، زاعماً أن المملكة زُجت في أزمات ليست لها مصلحة فيها.

وقال الرجل، الذي يعتبره البعض الحاكم الحقيقي للإمارة الخليجية: "كان لمجلس التعاون الدور الرئيسي لتحريك الأمور، خاصةً في الجامعة العربية، وأيضًا في المجتمع الدولي لمحاولة درء الخطر والتحديات أو اقتراح حلول لا تضر بمصالح دوله. ولكن للأسف أصبح المجلس معطّلًا في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بنا بسبب الخلاف الحالي الذي ليس لقطر أو للمملكة بالذات مصلحة فيه".

مضيفًا: "مثلما زُجْت المملكة في أزمات أخرى ليس لها مصلحة فيها، وأعتقد أنه آن الآوان للشقيقة الكبرى أن ترى أن المصلحة الخليجية تقتضي أن يقوموا بدورهم في لمّ الشمل وتحصين المجلس من التحديات والمخاطر؛ فقطر ليست عدوكم بل كانت دائماً تحافظ على هذه العلاقة في ظل الاحترام المتبادل".

وتناسى "ابن جبر" أن الرياض قدمت للدوحة الكثير من الفرص للتوقف عن عبثها بأمن الخليج والمنطقة العربية، وتآمرها على جيرانها، ولكنها أصرت وبشدة على العمل من خلف الستار، وتدبير المكائد والدسائس لمحيطها الخليجي والعربي، ضاربة عرض الحائط بأواصر الأخوة والجيرة.

محاولات فاشلة

محاولات رأس الأفعى القطرية في إلصاق تهمة الإضرار بمجلس التعاون الخليجي، وزرع الشقاق بطرف ثالث؛ لم تنطلِ على المغردين، فتلقى رئيس الوزراء القطري الصدمة تلو الأخرى عبر تعليقات رواد التواصل الاجتماعي.

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود معلقاً على التغريدتين المثيرتين للجدل، بقوله: "صدقت كان لمجلس التعاون الدور الكبير في المجتمع العربي والدولي، لكن السؤال هنا: من حاول التآمر على هذا المجلس؟ سياسة قطر هي التي حاولت تعطيل هذا الدور من خلال التآمر على المملكة ودول المجلس. المملكة لم تكن يوماً تبحث عن الخلاف، لكن كنتم مصدر تآمر علينا وعلى الخليج".

فيما انتقد المحلل السياسي خالد الزعتر حديث "ابن جبر" عن التعاون الخليجي، في حين كان هو مهندس الانقلاب على ميثاقه وسياساته؛ وذلك بقوله: "ليس هناك ما هو أسوأ من أن يتحدث حمد بن جاسم عن التعاون الخليجي، وهو مهندس سياسة الدوحة التي كان شغلها الشاغل هو هدم وتعطيل عمل مجلس التعاون والتآمر على الدول الخليجية، حمد بن جاسم يعتقد أنه بهذه التغريدات التي يكتبها بين الفينة والأخرى قد يغطي بها على تاريخه وتاريخ قطر الأسود".

ولم تنطلِ تغريدات رئيس الوزراء القطري السابق على عبداللطيف آل الشيخ، فكتب: "أصبح المجلس معطّلًا بسبب قطر ومؤامرات تنظيم الحمدين الذين باعوا سيادتهم للعدو وباعوا الصديق. ودعْك من مغازلة السعودية العظمى فلن تجدي نفعاً".

وعلق المغرد بالمُعرف "محمد Moj007" بقوله: "قمتم بأعمال تخريبية كبيرة أضرت بالمملكة والعرب والمسلمين، وفقدتوا مصداقيتكم، ولا يمكن الثقة بأي وعود وعهود تقطعونها؛ لسابق تجارب معكم نكثتم فيها بما تعاهدتم به. حق مشروع أن تهتموا ببلدكم ومحاولة إظهارها بالواجهة، ولكن بدون الإضرار بالغير".

وكتب راكان الهديب مرفقاً تسجيلاً صوتياً يُكشف التآمر القطري على البحرين: "عذراً خطابة الخليج لا تعطينا نصائحك في كيفية الحفاظ على مجلس التعاون؛ لأنها مردودة عليك وعلى بلادك أيضاً. من سعى لتفكيك مجلس التعاون هو أنتم، تدخلات بلادك في شؤون دول مجالس التعاون وتحريضهم وتمويلهم للفتن فيها وإحداث الفوضى هو أنتم".