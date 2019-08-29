دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الأحوال المدنية» توضح إمكانية استخدام بطاقات «الجيل الثالث» بديلًا لرخصة القيادة أو جواز السفر

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يمكن إحلال بطاقة الأحوال المدنية النسخة الأحدث «الإصدار الثالث»، محل رخصة السير وجواز السفر أو غيرها من الأوراق الثبوتية الأخرى.

جاء ذلك، ردًا على تساؤل أحد المغردين، قال فيه: هل بطاقة الأحوال المدنية النسخة الأحدث تغني عن كل البطاقات كرخصة السير وجواز السفر؟

وشددت «الأحوال المدنية» على أهمية تجديد البطاقات المنتهية في موعدها المحدد مع إمكانية تجديدها قبل 180 يومًا من تاريخ انتهائها، مشيرة إلى أنه في حال المخالفة يتم فرض غرامة ١٠٠ ريال.

وكشفت الأحوال المدنية، مؤخرًا، عن جهاز ذكي جديد للخدمة الذاتية، يتم من خلاله تجديد بطاقة الأحوال خلال ثوانٍ معدودة دون الحاجة إلى مراجعة موظف. ويعمل هذا الجهاز بإدخال الهوية القديمة عبر منفذ مخصص، ثم يقوم الجهاز بالتحقق من الرقم السري والبصمة ثم تخرج بعدها بطاقة الهوية الجديدة.

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وتتميز بطاقة «الإصدار الثالث» بالعديد من العلامات والمزايا التي تضمن لها أعلى كفاءة استخدام بما لا يخل بمعايير الأمن. وجاء التصميم وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة من المنظمة العالمية للطيران المدني.

كما تتميز البطاقة كذلك بالتصميم الأنيق والتوزيع المثالي للبيانات الشخصية الخاصة بصاحب الهوية الوطنية، كما تتميز بطاقة الهوية الوطنية الجديدة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، إلى جانب تميزها بشريحة ذكية «لا تلامسيه» متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر، وتتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

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