"أقدر العالمية" ثمرة غرس بذورها زايد المؤسس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كلما تشاهد أو تسمع تسجيلا لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تدرك سببا جديدا لتميز هذا البلد وتفوقه وريادته في مختلف المجالات.

أبعاد إنسانية ومواقف خالدة ونقاط مضيئة في حياة القائد المؤسس الذي ثمن دور العلم والتعليم في بناء أركان المجتمع ليصبح "أقدر" على التمكين، والبذل والعطاء والتسامح حتى صارت دولة الإمارات محط أنظار العالم أجمع.

ومن هذا المنطلق، تقدم دولة الإمارات رسالتها إلى مشارق الأرض ومغاربها عبر "قمة أقدر العالمية" وهذه المرة من العاصمة الروسية موسكو، محملة بنجاحات غير مسبوقة وتجارب مضيئة منحتها بعدا عابرا للحدود.

تشرق شمس التنمية في دولة الإمارات برؤية عالمية فريدة تستشرف مستقبلا لا يعرف المستحيل، جوهره الدائم واستثماره الأكبر هو الإنسان رجلا كان أو امرأة، جناحا الدولة في طريق التنمية والبناء من أجل مجتمعات أفضل.