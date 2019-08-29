وصول الشيخ سيف بن زايد إلى مقر انعقاد قمة أقدر العالمية في موسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، إلى مقر انعقاد قمة أقدر العالمية بنسختها الثالثة في العاصمة الروسية موسكو، والتي ستعقد على مدار 4 أيام متتالية بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين؛ لمناقشة آخر التطورات والحلول في مجال المجتمع والتعليم والتدريب.

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