ليبارا شركة الاتصالات الأولى على مستوى المملكة في ربط تقنياتها بـ أبشر

2019-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

ربطت شركة ليبارا تقنيّاتها مع بوابة النفاذ الوطني (أبشر) بهدف تقديم خدماتٍ لوجستيةٍ تعدُّ الأولى من نوعِها، ويأتي هذا الربط الأوّل من نوعِه على مستوىٰ قطاع الاتصالات في المملكة، إذ يعد أحد أفضل الخطوات التي تلبّي من خلالِها تطلُّعاتِ مشتركيها والراغبين في الانضمام لقاعدةِ عملائها.

وأكد لـ سعادة الرئيس التنفيذي لشركة ليبارا المهندس وليد الحركان قائلًا “يعدُّ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أحد أهم الركائز التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030؛ ونعمل في ليبارا على تقديم خدماتٍ تعدُّ الأولى من نوعِها على مستوى قطاع الاتصالات؛ ومنها تهيئة أنظمتنا الداخلية بما يتوافق مع خدمات التحقق عبر بوابة النفاذ الوطني أبشر ويمكن لعملائنا طلب المنتجات من خلال تطبيق ليبارا وموقع ليبارا الرسمي وإجراء عملية التحقق من غير الحاجة لأجهزة البصمة؛ حيث نعمل على إيصالِه للمكان الذي يود استلام المنتج فيه”.

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وأضاف الحركان “أن استخدام بوابة النفاذ الوطني أبشر وتطبيق تقنياته في ليبارا يعد ركيزةً أساسيةً لنا؛ حيث نستطيع من خلال البوابة تنفيذ عمليات البيع بالربط مع موقع الشركة وتطبيقها عبر خدماتٍ ذاتية”.

وأشار الحركان “يمكن لكافة الراغبين للانضمام لمنتجات وخدمات ليبارا الآن تحميل التطبيق عبر الأجهزة الذكيّة أو من خلال الدخول على موقع الشركة الرسمي (هنا) ويمكنهم الاطّلاع على مختلف الخدمات والمنتجات الخاصّة بالشركة”.

الجدير بالذكر أن شركة ليبارا تعد إحدى شركات الاتصالات بالمملكة وقد زاولت نشاطها التجاري في السوق السعودي منذ عام 2014م.