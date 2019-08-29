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جامعة جازان تسمح لمنسوبيها مرافقة أبنائهم المستجدين
متابعات الخليج 365 - جازان
وجه مدير جامعة جازان مرعي القحطاني، اليوم الخميس، بالسماح لمنسوبيها ومنسوباتها بمرافقة أبنائهم الطلاب والطالبات (روضة، تمهيدي، الصف الأول الابتدائي).
يأتي ذلك ابتداءً من يوم الأحد 2 / 1 / 1441 هـ، وحتى الثلاثاء 4 /1 /1441هـ على أن يكون حضورهم للدوام خلال الفترة الموضحة قبل 11:00 ص.
يُذكر أن وزارة التعليم قررت السماح لمنسوبيها ومنسوباتها بمرافقة أبنائهم الطلاب والطالبات (روضة، تمهيدي، الصف الأول الابتدائي)، وذلك تنظيمًا مع المدير حتى لا يؤثر ذلك على العمل.
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