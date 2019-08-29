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2019-08-29 أمطار رعدية وغبار يحد الرؤية على 4 مناطق غداً متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements توقعت الهيئة العامة للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة غداً الجمعة. كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى رؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، كذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.









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