الان تتابع «محمد صلاح» يحتفل بزواجه في عفيف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: احتفل الاستاذ محمد بن عبدالله بن صلاح المغيري بزواجه مساء اليوم في قاعة اليخت بمحافظة عفيف بحضور جمع من شيوخ القبائل والأعيان والأصدقاء والزملاء وعدد من المسؤولين والتربويين والإعلاميين وأقارب العروسين. “الخليج 365” تبارك له وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «محمد صلاح» يحتفل بزواجه في عفيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.