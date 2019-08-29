الان تتابع الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة 29/ 12/ 1440 الموافق 30/ 8/ 2019 في المملكة.
وقالت إنه من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة.
وشملت التوقعات، أن تنشط الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة على طول ساحل البحر الأحمر خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، الجوف، الحدود الشمالية.
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