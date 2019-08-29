شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي حقيقة بطاقة الاحوال الجديدة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

نفت الأحوال المدنية صحة ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار هوية وطنية جديدة ستكون بديلة عن الهوية ورخصة القيادة وكرت العائلة وجواز السفر، وشددت على أن أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو متحدثها .

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطع فيديو للمتحدث باسم الاحوال المدنية محمد الجاسر متحدثا لإحدى القنوات الفضائية أشار فيه إلى صدور بطاقة احوال مدنية جديدة، غير أن ذلك التصريح كان قبل عام مضى والذي إطلق فيه رسميا الجيل الثالث من الهوية الوطنية وتتميز البطاقة بحفظ الأمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، كما أنها تتيح إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

كما تتضمن اللغتين العربية والإنجليزية، كما تتوفر بها شريحة ذكية متعددة التطبيقات تحتوي على بيانات سجل الأسرة والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر، ومقاومة للتلف، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير، وتسهل بطاقة الأحوال الجديدة السفر إلى دول الخليج دون الحاجة لجواز السفر .