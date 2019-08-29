انطلاقة مبكرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (مكة) أمير الرياض فيصل بن بندر لدى تدشينه مدارس الطفولة المبكرة وافتتاح أول مبنى مدرسي من أصل 71 مشروعا صينيا متعثرا منذ ثماني سنوات، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.



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