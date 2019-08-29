نائب وزير الدفاع ووزير خارجية أمريكا يؤكدان التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن أمس، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وفور وصوله إلى مقر الوزارة قام بكتابة كلمة في سجل الزيارات.

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بعد ذلك جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على وقوف البلدين جنبا إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية وفي محاربة التطرف والإرهاب وأهمية حماية حرية الملاحة في المياه الدولية ودور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الأمن والاستقرار لها.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

كما حضره من الجانب الأمريكي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.