وفد مسلمي القوقاز يزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار وفد من مسلمي القوقاز برئاسة رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكر باشا زاده، أمس، مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة يرافقهم المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري.

وكان في استقبالهم خلال الزيارة مساعد مدير مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة هشام علاء الدين، الذي قدم شرحا عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة والأقسام التي يضمها المجمع من معدات وآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، وما تلقاه صناعة كسوة الكعبة من عظيم العناية والاهتمام من القيادة بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

ونوه رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكر باشا زاده، بما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من عناية فائقة بالحرمين الشريفين ومنها التوسعات الكبيرة، والخدمات الجليلة لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزائرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وعبر الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه من إمكانات وآليات حديثة بالمجمع، مشيدين بالدقة المتناهية بمراحل صناعة وحياكة ثوب الكعبة المشرفة.