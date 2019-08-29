نائب أمير مكة يناقش استعدادات الجامعات وخطة المرور لفك الاختناقات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، استعدادات الجامعات بالمنطقة لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الأكاديمي الحالي.

واطلع خلال الاجتماع الذي حضره مديرو جامعات أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، وجدة الدكتور عدنان الحميدان، والطائف المكلف الدكتور سعد الزهراني، ووكيل جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالمنعم الحياني، على إحصاءات القبول في جامعات المنطقة والأفرع التابعة لها.

واستعرض نائب أمير المنطقة، الأعمال التي جرى تنفيذها في الجامعات والفروع التابعة لها بهدف تهيئة مرافقها للعام الأكاديمي الحالي، وجاهزية جميع المرافق والمباني والقاعات الدراسية والأقسام المستحدثة لمواكبة متطلبات سوق العمل، وكذلك البرامج التأهيلية والخطط والبرامج الخاصة بخدمة الطلاب والطالبات، وتهيئة المناخ الدراسي المناسب والمشجع على التعليم والتعلم.

إلى ذلك استقبل نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة، مديري المرور في العاصمة المقدسة وجدة والطائف، الذين قدموا له نبذة عن الخطة المرورية التي سيتم تنفيذها بالتزامن مع بدء العام الدراسي الأحد المقبل.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن الخطة المرورية من مدير مرور جدة المكلف العميد محمد بصفر، ومدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، ومدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني، التي تركز على تكثيف الدوريات المرورية في المحاور الرئيسة والميادين والتقاطعات وشبكة الطرق وتغطيتها بعدد كاف من الضباط والأفراد، إضافة لتوزيع دوريات ثابتة أمام المدارس والمجمعات التعليمية والكليات والجامعات، من أجل تسهيل حركة السير وفك الاختناقات المرورية.

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المقبولون بجامعات المنطقة:

50 ألف طالب بمختلف التخصصات والدرجات

15,728 للبكالوريوس والدبلوم والتأهيلية بجامعة أم القرى

15 ألف طالب بجامعة الملك عبدالعزيز

6,500 في السنة التحضيرية بجامعة جدة

12,345 للبكالوريوس والدبلوم بجامعة الطائف