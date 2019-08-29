برنامج تدريبي للرعاية الصحية المنزلية بمستشفى قوى الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية للعناية بالمرضى أمس الأول، في مركز المهارات الإكلينيكية بمستشفى قوى الأمن بالرياض، بحضور مدير عام البرنامج العميد سليمان الداوود.

وتعد هذه الدورة من الدورات المهمة التي تعنى بالرعاية المنزلية وتثقيف وتدريب المرضى وذويهم، حيث تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتنمية المهارات الأساسية للمرضى وذويهم للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة بالشكل الصحيح، كالمرضى الذين يعتمدون على جهاز التنفس الصناعي والمرضى الذين يتغذون بواسطة الأنبوب، أو من الذين يعانون من تقرحات الفراش ومن يستخدمون القسطرة البولية وعدد من الأمراض المختلفة الأخرى.

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وتقدم الدورة عن طريق فريق عمل مشترك من قبل قسم التثقيف الصحي ومركز المهارات الإكلينيكية، إضافة إلى إدارة التمريض ممثلة بمنسقي الرعاية المنزلية، وعدد من الأقسام ذات العلاقة، حيث يدربون المرضى وذويهم على طرق توصيل جهاز الأكسجين وطريقة عمل الجهاز، والتعامل مع الإنذارات، فضلا عن فحص الأنبوب وكيفية منع الالتهابات للقسطرة البولية وغير ذلك.

وتنقسم الدورة إلى جزء نظري وآخر عملي للمهارات الأساسية التي يحتاجها أقارب المرضى للعناية بذويهم المرضى المنضمين لبرنامج الرعاية المنزلية، حيث سيتم عقد دورة شهرية منظمة للفئات المستفيدة من هذا البرنامج.

وتعد هذه الدورة إحدى المبادرات التدريبية المهمة الموجهة للمرضى وذويهم في إطار سعي المستشفى لرفع مستوى الوعي الصحي، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة لمنسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها.