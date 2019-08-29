162 انتهاكا للملكية الفكرية أمام القضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف استقبلت أخيرا عددا من القضايا المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلفين والمخالفات الواردة في نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 02 /07/ 1424، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) بتاريخ 19 /10/ 1440، وبلغ عدد القضايا نحو 162 قضية من مختلف مناطق المملكة حتى إصدار هذا البيان.

وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية أن اللجنة نظرت خلال الفترة الماضية في عدد من القضايا، وأصدرت بشأنها القرارات التي تقضي بإيقاع العقوبات والغرامات المالية التي تتناسب مع حجم المخالفة، إضافة إلى مصادرة وإتلاف المضبوطات المخالفة، والتشهير بالمخالفين وفق ما رأته اللجنة، فضلا عن التعويضات المالية لأصحاب الحقوق بما يتناسب مع الضرر الناتج عن هذه التعديات.

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وتشمل هذه القضايا المصنفات السمعية والبصرية والأدبية والفنية، مثل الكتب والصور والرسومات والمقاطع المرئية وبرامج الحاسب الآلي وحقوق البث الفضائي وغيرها من المصنفات المحمية بموجب النظام.

ودعت الهيئة أصحاب حقوق المؤلف إلى التواصل مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية من خلال بريدها الالكتروني GOV.SA.SAIPSAIP، أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي SAIPKSA وإرفاق ما يثبت حقوقهم وما يثبت التعدي عليها المحمية بموجب النظام، وإرفاق بيانات المعتدي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويقدم الشكوى صاحب الحق أو من يمثله بموجب وكالة رسمية.

القضايا التي شملتها الدعاوى:

المصنفات السمعية

البصرية

الأدبية

الفنية