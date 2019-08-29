18 رسالة توعوية تكفل سلامة الأطفال في المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 18 رسالة توعوية تضمنت إرشادات وقائية ومتطلبات فنية تراعي المواصفات القياسية السعودية للمنتجات وتعليمات لتنمية سلوك وثقافة الفرد، أشارت إلى أنها تضمن سلامة الأطفال في المدارس.

واستنادا إلى الرسائل والإرشادات التي جسدتها الهيئة في شخصية سليم فإن تطبيق المواصفات القياسية السعودية في جميع محتويات المدرسة يساعد على توفير بيئة مدرسية آمنة للأطفال، وألا تحتوي المعدات والألعاب المستخدمة في ملاعب

الأطفال بالمدارس على مواد حادة قد تؤذي الطلبة. وفي الحفلات المدرسية حذرت الهيئة من استنشاق الأطفال لغاز الهيليوم من البالونات، مؤكدة في الوقت نفسه تأثيره السلبي على سلامتهم.

ودعت هيئة المواصفات أولياء الأمور والطلاب والطالبات بزيارة موقعها الالكتروني ومتابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من الرسائل التوعوية والإرشادات التي تصدرها بشكل مستمر في مختلف المجالات.

التنبيهات والتحذيرات:

01 لا يتجاوز وزن الحقيبة المدرسية 10% من وزن الطفل وخلو أقلام التلوين من أي مواد سامة

02 غسل ملابس الأطفال قبل استخدامها لإزالة بقايا الأصباغ والمواد المستخدمة في التصنيع

03 الألعاب الحاصلة على شارة المطابقة الخليجية هي الأكثر سلامة للأطفال

04 عدم وضع أقلام الرصاص في الفم

05 عند ركوب الحافلات يجب أن ينتظر الطالب أو الطالبة في مكان آمن وبعيد عن الشارع

06 عدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تماما وتفادي وضع الحقائب في الممرات

Advertisements

07 عدم الانشغال باللعب أثناء انتظار الحافلة حتى لا يتعرض الطالب والطالبة للخطر

08 عدم إخراج الطالب أو الطالبة يده أو رأسه من نافذة الحافلة وربط حزام الأمان

09 عدم المبادرة بالنزول حتى تتوقف الحافلة عند النزول والمغادرة بهدوء وتجنب التزاحم

10 عند العبور يجب الانتظار حتى تغادر الحافلة للتأكد من خلو الشارع

11 تنظيف فلاتر المكيفات كل أسبوعين وغلق النوافذ عند التشغيل وضبط المكيف عند درجة حرارة 24

12 ألا تحتوي المعدات والألعاب المستخدمة في ملاعب الأطفال بالمدارس على مواد حادة

13 اختيار مصابيح ذات جودة عالية واستخدام ألوان فاتحة في طلاء الفصول الدراسية

14 وجود شبك حماية على غرف التفتيش داخل المدرسة لمنع سقوط الطلبة فيها

15 عدم استخدام التوصيلات الكهربائية وفي حال الضرورة يجب أن تكون التوصيلة مطابقة للمواصفات

16 تفادي استنشاق الأطفال لغاز الهيليوم من البالونات في الحفلات المدرسية

17 أن يكون السطح العلوي ومساند الظهر للطاولات والكراسي المدرسية مصنعة من الخشب أو البلاستيك

18 يجب أن تكون خزانات المياه مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ وتصمم في مكان مناسب بعيدا عن مصادر التلوث