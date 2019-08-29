18 رسالة توعوية تكفل سلامة الأطفال في المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 18 رسالة توعوية تضمنت إرشادات وقائية ومتطلبات فنية تراعي المواصفات القياسية السعودية للمنتجات وتعليمات لتنمية سلوك وثقافة الفرد، أشارت إلى أنها تضمن سلامة الأطفال في المدارس.
واستنادا إلى الرسائل والإرشادات التي جسدتها الهيئة في شخصية سليم فإن تطبيق المواصفات القياسية السعودية في جميع محتويات المدرسة يساعد على توفير بيئة مدرسية آمنة للأطفال، وألا تحتوي المعدات والألعاب المستخدمة في ملاعب
الأطفال بالمدارس على مواد حادة قد تؤذي الطلبة. وفي الحفلات المدرسية حذرت الهيئة من استنشاق الأطفال لغاز الهيليوم من البالونات، مؤكدة في الوقت نفسه تأثيره السلبي على سلامتهم.
ودعت هيئة المواصفات أولياء الأمور والطلاب والطالبات بزيارة موقعها الالكتروني ومتابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من الرسائل التوعوية والإرشادات التي تصدرها بشكل مستمر في مختلف المجالات.
التنبيهات والتحذيرات:
01 لا يتجاوز وزن الحقيبة المدرسية 10% من وزن الطفل وخلو أقلام التلوين من أي مواد سامة
02 غسل ملابس الأطفال قبل استخدامها لإزالة بقايا الأصباغ والمواد المستخدمة في التصنيع
03 الألعاب الحاصلة على شارة المطابقة الخليجية هي الأكثر سلامة للأطفال
04 عدم وضع أقلام الرصاص في الفم
05 عند ركوب الحافلات يجب أن ينتظر الطالب أو الطالبة في مكان آمن وبعيد عن الشارع
06 عدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تماما وتفادي وضع الحقائب في الممرات
07 عدم الانشغال باللعب أثناء انتظار الحافلة حتى لا يتعرض الطالب والطالبة للخطر
08 عدم إخراج الطالب أو الطالبة يده أو رأسه من نافذة الحافلة وربط حزام الأمان
09 عدم المبادرة بالنزول حتى تتوقف الحافلة عند النزول والمغادرة بهدوء وتجنب التزاحم
10 عند العبور يجب الانتظار حتى تغادر الحافلة للتأكد من خلو الشارع
11 تنظيف فلاتر المكيفات كل أسبوعين وغلق النوافذ عند التشغيل وضبط المكيف عند درجة حرارة 24
12 ألا تحتوي المعدات والألعاب المستخدمة في ملاعب الأطفال بالمدارس على مواد حادة
13 اختيار مصابيح ذات جودة عالية واستخدام ألوان فاتحة في طلاء الفصول الدراسية
14 وجود شبك حماية على غرف التفتيش داخل المدرسة لمنع سقوط الطلبة فيها
15 عدم استخدام التوصيلات الكهربائية وفي حال الضرورة يجب أن تكون التوصيلة مطابقة للمواصفات
16 تفادي استنشاق الأطفال لغاز الهيليوم من البالونات في الحفلات المدرسية
17 أن يكون السطح العلوي ومساند الظهر للطاولات والكراسي المدرسية مصنعة من الخشب أو البلاستيك
18 يجب أن تكون خزانات المياه مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ وتصمم في مكان مناسب بعيدا عن مصادر التلوث
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