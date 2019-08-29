1700 رحلة برية لترحيل الكتب الدراسية إلى مراحل التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكملت وزارة التعليم ترحيل 82 مليون نسخة من المقررات الدراسية لجميع مراحل التعليم، قطعت خلالها الشاحنات الناقلة مليونا و800 ألف كلم، بواقع 1700 رحلة برية، وفق خطة سير عمل واضحة، وفرق ميدانية تعمل لمتابعة وصولها، وإعداد تقارير ميدانية من واقع ما جرى تسليمه لمستودعات إدارات التعليم.

وأكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري، أن الوزارة رحلت جميع الكتب الدراسية لإداراتها في مناطق ومحافظات المملكة، لضمان بداية عام دراسي جاد ومكتمل التجهيزات، مشيرة إلى إعلان إدارات التعليم خلال اليومين الماضيين استلامها الكتب الدراسية بنسب مكتملة، وتوزيعها على المدارس قبل وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وبينت أن عدد كتب الفصل الدراسي الأول التي جرت مراجعتها بلغ 922 كتابا لجميع مراحل التعليم العام والموازي، وفق إجراءات تضمنت المراجعة العلمية والتربوية للكتب، وتعزيز الربط برؤية 2030 ومضامينها والمشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، والتدقيق اللغوي، إضافة إلى مراجعة وتعديل الصور والرسومات، والمراجعة والاعتماد من لجان عدة.

وقالت «تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات والعمليات الإضافية لكتب المرحلة الابتدائية، مشتملة على تصميم فني جديد مشوق لكتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الأسرية، وتعزيز دور الأسرة من خلال أنشطة خاصة مرتطبة بالمادة، وإبراز مهارات الإملاء والكتابة في كتب اللغة العربية، وربطها مع بوابة عين التعليمية. وضمنت كذلك مهارات القرن الواحد والعشرين المتعلقة بالتفكير، وإضافة QR خاص لتحسين مهارات الاستماع وتلاوة القرآن من خلال بوابة عين».

وأضافت الشهري أن عملية تطوير الكتب شملت ربط التعليم بالتقنية لتوفير بيئة تعليمية قادرة على مواكبة التطور التقني المتسارع، وتوفير مادة علمية متميزة ومتكاملة تتماشى وتتناسب مع التوجهات المستقبلية في مجالات التعليم، إضافة إلى إيجاد كتاب تفاعلي ينقل الطالب والمعلم إلى بيئة تعليمية أكثر ثراء وتوسعا.

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من جهة أخرى أتمت الوزارة جميع استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1441هـ، حيث ضخت 3100 حافلة مدرسية جديدة إلى الميدان التعليمي ليصل إجمالي أسطول النقل المدرسي هذا العام إلى 25 ألف حافلة ومركبة.

وأوضحت الشهري أن الوزارة ركزت على إنجاز وتطوير عدد من الجوانب الرئيسة المرتبطة بتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق معايير تضمن الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين، مبينة أن تصنيع هذه الحافلات يأتي ضمن العقود التي وقعتها الشركة أخيرا مع 8 من المتعهدين والمستثمرين من أجل تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، لمدة أربعة أعوام متتالية، بدءا من العام الدراسي 1441، وحتى العام الدراسي 1444هـ.

خدمة النقل المدرسي تشمل

1,2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام

18 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة

30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في

2890 مدرسة عبر توفير 4500 حافلة ومركبة