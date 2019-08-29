مركز البحوث يختتم مشاركته في معرض بكين للكتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بكين

اختتم مركز البحوث والتواصل المعرفي أمس الأول المشاركة في معرض بكين الدولي للكتاب 2019، التي اشتملت على جناح الكتب والإصدارات، إضافة لتدشين الكتب السعودية المترجمة للغة الصينية، التي نشرها بالتعاون مع جامعة بكين للدراسات الأجنبية، وجامعة إعداد المعلمين في بكين.

وشهد جناح المركز عرض 60 عنوانا من الكتب والبحوث والدراسات والترجمات، بوجود عدد من الباحثين والمستعربين والأكاديميين في العاصمة بكين، وتفاعلوا مع إصداراته المتعلقة بالشؤون الصينية، والعلاقات الدولية، إضافة لتقاريره التي تتناول العلاقات المشتركة بين السعودية والصين وأفق تطورها على المستويات الاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها.