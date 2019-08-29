السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر مدينة أوموري اليابانية في ساعة مبكرة من صباح أمس. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كلم تحت سطح الأرض. ولم يستدع الزلزال أن تصدر السلطات تحذيرا من تشكل موجات مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد أنباء عن حدوث إصابات أو أضرار مادية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.