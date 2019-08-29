نيوزيلندا تمنع غير المطعمين من دخول أوكلاند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولينجتون

حذرت السلطات النيوزيلندية أمس الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد الحصبة، بالابتعاد عن أكبر مدينة في البلاد، حيث تتفاقم أكبر حالة تفشي لذلك المرض في البلاد منذ عقود.

Advertisements

وقالت مساعدة وزير الصحة جولي آن جينتر «إذا كنت تفكر في السفر إلى أوكلاند أو تخرج منها، فعليك التأكد من تطعيم نفسك قبل أسبوعين على الأقل من موعد مغادرتك».

يشار إلى أن معظم رحلات الطيران الدولية إلى نيوزيلندا تحط في أوكلاند.

وأظهرت بيانات تفشي المرض أن هناك 773 حالة مؤكدة على الأقل من المرض شديد العدوى في جميع أنحاء البلاد حتى الآن هذا العام، مما يجعله أكبر انتشارا منذ 1997.