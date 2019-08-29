1.9 مليون ساعة عمل إضافية للشرطة الألمانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى رجال الشرطة الاتحادية الألمانية خلال العام الحالي 1.9 مليون ساعة عمل إضافية حتى يوليو الماضي. وقال نائب رئيس النقابة الاتحادية للشرطة يورج راديك أمس «إن أقصى عدد ساعات عمل إضافية أداها رجال الشرطة الاتحادية على مدى عام كامل كان 2.8 مليون ساعة، وكان ذلك في 2016 الذي شهد عدد ساعات عمل قياسية. ورأى راديك أن ساعات العمل الإضافية لدى الشرطة تعبير عن نقص في الإدارة. وتابع راديك «ليس لدينا ما يكفي من الأفراد لدرء الخطر، وملاحقة الجناة في الوقت نفسه».

وفسر نائب رئيس نقابة الشرطة الألمانية تراجع أعداد ساعات العمل الإضافية بانخفاض عمليات الشرطة، إضافة للوظائف التي استحدثت بشكل إضافي داخل الشرطة، ولكنه قال «إن هذه الوظائف لا تكفي لسد الثغرات التي نشأت في الماضي».