فيس بوك تضبط المعلنين قبل انتخابات أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت شركة فيس بوك تشديد إجراءات منح التراخيص للمعلنين الأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة المقررة في 2020.

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وقالت الشركة في منشور إنه بدءا من منتصف سبتمبر المقبل، ستطالب المعلنين الذين يريدون استخدام موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتوفير مزيد من المعلومات حول المنظمة التابعين لها قبل الموافقة على الإعلان.

وأوضحت الشركة أنه سيكون أمام المعلنين حتى منتصف أكتوبر الامتثال لذلك، وإلا ستوقف إعلاناتهم، مبينة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان شفافية أكبر قبل العملية الانتخابية.

وتخضع فيس بوك لضغوط لتحسين عملية الشفافية وإجراءات الأمان في أعقاب ما أثير عن تدخل روسيا للتأثير على انتخابات عام 2016 في الولايات المتحدة.