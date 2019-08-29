السريع تخفض رأس المال 71% لإطفاء خسائرها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 70.89%، وذلك من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال، لإطفاء الخسائر المتراكمة.
وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أن طريقة تخفيض رأس المال تتضمن إلغاء 15.95 مليون سهم من أسهم الشركة، حيث سيتم تخفيض 3.54 أسهم لكل 5 أسهم قائمة.
وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.
وسيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.
رأسمال الشركة قبل التخفيض 225,000,000 ريال
رأس المال بعد التخفيض 65,500,000 ريال
نسبة التخفيض 70.89% من رأس المال
عدد الأسهم قبل التخفيض 22,500,000 سهم
عدد الأسهم بعد التخفيض 6,550,000 سهم
طريقة التخفيض:
إلغاء 15,950,000 سهم، وبالتالي تخفيض (3.54) أسهم لكل (5) أسهم
سبب تخفيض رأس المال:
إطفاء الخسائر المتراكمة
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