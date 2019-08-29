السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة 8 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث تورطوا في مشاجرة جماعية بسوق السلام مول في محافظة جدة واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي في بيانه أمس، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تـحت وسم «السلام مول»، باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغا مساء الأربعاء الموافق 1440/12/27، عن حدوث مشاجرة جماعية بسوق السلام مول بين مجموعة من المواطنين، إثر مشادة كلامية فيما بينهم، مما أدى لتعرض أحدهم لإصابة، حيث جرى نقله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم وغادر في حينه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف 8 متورطين في مشاجرة سوق السلام مول بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.