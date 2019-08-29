استشارية الحرمين تناقش إيجابيات الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت الهيئة الاستشارية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الأول اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الهيئة الاستشارية الدكتور خالد السبيعي، بحضور أعضاء الهيئة لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخص مصلحة العمل للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتهدف الهيئة إلى مناقشة مخرجات الرئاسة العامة خلال موسم الحج من إيجابيات، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لمواكبة رؤية المملكة 2030، وما يستجد من أعمال تهتم بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.